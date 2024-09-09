نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى احترام قرارات الدول الأعضاء بما في ذلك روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أن الجمعية لا تستطيع أن تضع على عاتقها مهمة إجبار أطراف النزاع في أوكرانيا على السلام.

وقال فرانسيس خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء فترة ولايته لرئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا أعتقد أن لدينا القدرة أو أن أمامنا مهمة إجبار روسيا على إنهاء النزاع في أوكرانيا. فروسيا، مثل أوكرانيا، مثل جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، تتمتع بالسيادة وتتخذ قراراتها بنفسها، وعلينا احترام حقيقة أنهم يقبلونها بشكل مستقل".

وأضاف أنه كان يأمل في تسوية النزاع في أوكرانيا بحلول نهاية فترة ولايته، لكن "حجم الصراع اتسع في بعض الجوانب".

وبدأت الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2023، وستنتهي في 10 سبتمبر 2024.