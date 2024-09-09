العالم اليوم - مقاوم للمياه والغبار.. أبل تطلق هاتفها الجديد آيفون 16

انتم الان تتابعون خبر مقاوم للمياه والغبار.. أبل تطلق هاتفها الجديد آيفون 16 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 16 في حدث شوتايم، يوم الاثنين، والذي بدأ عند الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.

وذكرت الشركة الأميركية الرائدة في عالم الهواتف إن آيفون 16 يأتي في خمسة ألوان، وهو مقاوم للمياه والغبار مع خاصية حماية الشاشة.

وبحسب الشركة فإن آيفون 16" يعدّ أقوى بنحو 50% من كل أجهزة آيفون الماضية، مع زر جديد أكثر سهولة في الاستخدام لتسجيل الصوت والترجمة وتغيير المهام أو الدخول إلى التطبيقات بضغطة واحدة، بما في ذلك التحكم في الكاميرا والتصوير.

وقالت الشركة الأميركية إن هاتفiPhone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

وأكدت في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف الجديد باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

مواصفات