العالم اليوم - فيتنام.. ارتفاع قتلى الإعصار ياغي إلى 65 و39 مفقودا

انتم الان تتابعون خبر فيتنام.. ارتفاع قتلى الإعصار ياغي إلى 65 و39 مفقودا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - أظهرت تقديرات حكومية أولية، اليوم الثلاثاء، أن الإعصار ياغي أودى بحياة العشرات في شمال فيتنام وتسبب في أضرار مادية جسيمة وهو يتجه صوب الغرب.

وأعلنت الحكومة الفيتنامية أن 65 شخصا لقوا حتفهم وأن هناك 39 في عداد المفقودين أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تسبب بها الإعصار، وهو الأقوى الذي يضرب آسيا هذا العام.

وقالت وكالة إدارة الكوارث ووسائل الإعلام الرسمية في تقرير إن معظم الضحايا لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة، مضيفة أن 752 شخصا أصيبوا.

ووصل الإعصار لليابسة يوم السبت عند الساحل الشمالي الشرقي لفيتنام حيث تقع العديد من المصانع الكبرى التابعة لشركات محلية وأجنبية. وخفضت وكالة الأرصاد تصنيفها لقوته إلى منخفض مداري أول أمس الأحد.

وتسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات وغمر طرقا سريعة وعطل شبكات الاتصالات وأدى لانهيار جسر واقتلاع آلاف الأشجار وأجبر الأنشطة الاقتصادية في مراكز صناعية على التوقف.

وقال مديرون وعاملون في مصانع في مدينة هافونغ، الساحلية التي يقطنها نحو مليوني نسمة، أمس الاثنين، إن التيار الكهربائي لم يعد للمنطقة بعد وإنهم يحاولون إنقاذ الآلات والمعدات من الأمطار في مصانع اقتلع الإعصار أسقفها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن مناطق شمالية أخرى، بما في ذلك المراكز الصناعية في باك جيانغ وثاي نغويان التي تستضيف مصانع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الموجهة للتصدير بما في ذلك سامسونغ إلكترونيكس ومورد أبل فوكسكون، تواجه أيضا فيضانات شديدة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركات قد تأثرت.

وقالت شركة إل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية إن أحد مواقعها تعرض لأضرار لكن لم يصب أي من الموظفين.

وقال هونغ سون رئيس رابطة الأعمال الكورية الجنوبية في فيتنام لدى سؤاله عن تأثير الإعصار على المصانع الكورية في المناطق الساحلية إن هناك "الكثير من الأضرار".

وقالت وكالة إدارة الكوارث ووسائل الإعلام الرسمية إن العديد من الأنهار في شمال فيتنام ارتفعت إلى مستويات مثيرة للقلق، مما أدى إلى غمر القرى والمناطق السكنية.

وانهار جسر عمره 30 عاما فوق النهر الأحمر في مقاطعة فو ثو الشمالية يوم الاثنين، مما أسفر عن فقدان 8 أشخاص، وفقًا لبيان من اللجنة الشعبية الإقليمية.

وحظرت السلطات لاحقًا أو حدت من حركة المرور على الجسور الأخرى عبر النهر، بما في ذلك جسر تشونغ دونغ، أحد أكبر الجسور في هانوي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء في منشور على حسابها على فيسبوك: "مستويات المياه في النهر الأحمر ترتفع بسرعة".

باستخدام مكبرات الصوت العامة، حذر المسؤولون سكان منطقة لونغ بين الواقعة على ضفة النهر في العاصمة من التأهب للفيضانات المحتملة، والاستعداد لإخلاء المنطقة.

وذكرت محطة الإذاعة الحكومية VTV أن مياه الفيضانات غمرت بالفعل قرى على مشارف هانوي، التي يقطنها 8.5 مليون نسمة، وأن السلطات تقوم بالفعل بإجلاء السكان من هناك.

وقالت الحكومة إن عمليات الإجلاء تجري أيضا من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة باك جيانغ، حيث تسببت الأعاصير والفيضانات في أضرار تقدر قيمتها حتى الآن بنحو 12.1 مليون دولار.

تم نشر أكثر من 4600 جندي في المقاطعة لدعم عمليات الإجلاء ودعم ضحايا الفيضانات.

أبلغت مقاطعة لاو كاي عن أعلى عدد من الضحايا حيث قتل 19 شخصا وفقد 11، معظمهم في انهيارات أرضية، وفقا لوكالة إدارة الكوارث.

كما غمرت الفيضانات 148600 هكتار أو ما يقرب من 7% من حقول الأرز في شمال فيتنام و26100 هكتار من المحاصيل النقدية وألحقت أضرارا بنحو 50 ألف منزل في شمال فيتنام، وفقا للوكالة.