العالم اليوم - الحذر يخيم على أسواق العملات قبيل بيانات تضخم أميركية

انتم الان تتابعون خبر الحذر يخيم على أسواق العملات قبيل بيانات تضخم أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - استقر الدولار، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، فيما نزل الين قليلا عن أعلى مستوى في شهر في تعاملات حذرة مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية وإعادة تقييم توقعات بخفض كبير للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأسبوع المقبل.

ولم يوفر تقرير وظائف نشر يوم الجمعة وتضمن أرقاما متباينة صورة واضحة بخصوص ما إذا كان المركزي الأميركي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تلمسا لمزيد من المؤشرات، على الرغم من أن المركزي الأميركي أوضح أن التركيز ينصب على التوظيف أكثر من التضخم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الذي جرى تداوله مقابل 143.10 ين، متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة، وإن كان لا يزال يبتعد عن أدنى مستوى في شهر والذي بلغه الجمعة عند 141.75 ين. ونزل الدولار 2.7 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل الين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 101.61 بعد صعوده 0.4 بالمئة أمس الاثنين.

وبلغ اليورو في أحدث معاملاته 1.1039 دولار بعد تراجعه بقرابة 0.5 بالمئة أمس الاثنين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات مقابل 1.307 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3058 في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للعملات الأخرى، سجل الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.66655 دولار أمريكي بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.66445 دولار.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي مقابل 0.6148 دولار أميركي، وظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.