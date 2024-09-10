نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع للجنة الوزارية العربية بالقاهرة لمناقشة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، تناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم.

وذكرت الوكالة، أن مجلس جامعة الدول العربية يعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.