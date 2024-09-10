العالم اليوم - مصادر طبية: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 41020

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 41020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94925 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 11 شهرا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 32 مواطنا، وإصابة 100 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 قتيلا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا، بينها حالات خطيرة.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وتحت الرمال، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.

وكانت تقارير صباح اليوم الثلاثاء أشارت إلى أن غارات إسرائيلية على خيام النازحين في مواصي خان يونس أسفرت عن مقتل 40 وإصابة 60 على الأقل.

وأوضحت أن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي بخمسة صواريخ ارتجاجية، نجم عنها حفر بعمق 9 أمتار.