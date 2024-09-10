روسيا تعلن سيطرتها على بلدة كراسنوجوريفكا و3 قرى أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت على بلدة كراسنوجوريفكا في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى ثلاث قرى في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكرت الوزارة إنها "حررت" البلدة، التي كان عدد سكانها قبل الصراع 16 ألف نسمة، وتقع في منطقة على خط المواجهة.

وقال مراقبون أن القتال في المنطقة ظل ثابتًا نسبيًا لأسابيع.

وبدأت الحرب بين البلدين بعد تدخل روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.

ولقي عشرات الآلاف من الجانبين مصرعهم ما بين مدنيين وعسكريين.

وبينما تدعى أوكرانيا مقتل نصف مليون جندي روسي في الحرب لا تعلن أوكرانيا عن قتلاها في الصراع.