العالم اليوم - حكم أوروبي يغرم "غوغل" 2.7 مليار دولار بسبب ممارسات احتكارية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - في محاولة لإبطال تهمة إساءة استخدام سلطتها لاحتكار سوق خدمات التسوق، خسرت شركة "غوغل" الأميركية دعوى قضائية لإسقاط غرامة قياسية فرضها عليها الاتحاد الأوروبي قبل 7 سنوات.

وقامت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بتأييد قرار من الاتحاد الأوروبي صدر عام 2017 بفرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) على "غوغل"، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج.

وجاء الحكم ضد الشركة الأميركية الشهيرة لقيامها باستغلال هيمنتها على محرك البحث التابع لها، لإظهار قوائم المنتجات الخاصة بها في مقدمة نتائج البحث، في مخالفة لقواعد منع الاحتكار في الاتحاد.

وجاء قرار المحكمة في إطار استهداف الاتحاد الأوروبي لممارسات الشركة الأميركية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتركيز على نهجها الاحتكاري في أسواق المنطقة.

وذلك بعدما حذرت "مراجريت فيستاجر" رئيسة مفوضية المنافسة بالاتحاد من أن السبيل الوحيد لإنهاء هيمنة "جوجل" على مجال تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت هو إصدار أمر بتفكيك أعمالها في المنطقة، وفق "بلومبرغ".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت بإلزام شركة "أبل" الأميركية بدفع 13 مليار يورو إلى أيرلندا باعتبارها "ضرائب متأخرة".