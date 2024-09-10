العالم اليوم - أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها الشهرية لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بالخفض إلى نحو مليوني برميل يوميا.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري إن نمو الطلب على النفط لا يزال أعلى من المستويات البالغة 1.4 مليون برميل يوميا والمسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وأضافت أن التعديل الطفيف في توقعاتها بالخفض بواقع 80 ألف برميل يوميا يأتي نتيجة مراجعة بيانات فعلية منذ بداية العام الجاري.

وقالت أوبك إن الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سينمو خلال العام الجاري بواقع 100 ألف برميل، بينما سينمو الطلب من الدول خارج المنظمة بواقع 1.9 مليون برميل يوميا.

كما عدلت أوبك من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بخفض طفيف، بنحو 40 ألف برميل يوميًا فقط، إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت في تقريرها أن الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقود نمو الطلب على النفط في العام المقبل.

وقالت أوبك إن المعروض العالمي من النفط من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" سينمو في 2024 بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+" في 2025 دون تغيير عند 1.1 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير أن إنتاج دول تحالف أوبك+ قد تراجع بنحو 304 آلاف برميل يوميا في أغسطس، ليسجل 40.66 مليون برميل يوميا.