العالم اليوم - ديربي الخليج.. العراق أمام الكويت بذكريات الماضي

انتم الان تتابعون خبر ديربي الخليج.. العراق أمام الكويت بذكريات الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - يستضيف المنتخب الكويتي، مساء الثلاثاء، جاره العراقي في قمة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحمل المباراة ذكريات للمنتخبين اللذان تسيدا القارة الآسيوية في فترة السبعينات والثمانينات، وكان لقائهما يسمى بـ "ديربي الخليج".

وبعد الغزو العراقي على الكويت، توقفت مواجهات المنتخبين خلال فترة التسعينيات، لكنها عادت بعد عودة العراق إلى بطولة كأس الخليج في 2004.

مواجهات تاريخية

الجماهير تتذكر مواجهة المنتخبين الكلاسيكية في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 1976 في طهران، والتي انتهت لمصلحة الكويت بنتيجة 3-2.

اللقاء المثير حسمه أسطورة "الأزرق" فتحي كميل في الوقت الإضافي، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.

وكذلك مواجهة "خليجي 5" الشهيرة في بغداد، عام 1979، حيث انتصر المنتخب العراقي على الكويت بنتيجة 3-1، بفضل المتألقين فلاح حسن وهادي أحمد، وتوج ببطولة الخليج.

وكذلك تبقى في الذاكرة مباراة الكويت والعراق في التصفيات المؤهلة لأولمبياد موسكو 1980، عندما انتصر المنتخب الكويتي بطريقة مثيرة بنتيجة 3-2.

لقاء اليوم بطعم مختلف

وبالرغم من التاريخ الحافل، والمواجهات المثيرة، إلا أن لقاء اليوم لا يأتي بنفس الجودة، فالكويت تعيش فترة متراجعة بكرة القدم.

ولكن المنتخب الكويتي يأمل بالعودة للأدوار الحاسمة من التصفيات، بأن يعود بحماس جماهيره، التي ستقف وراءه على استاد جابر الصباح، بتعداد أكثر من 40 ألف مشجع، لمؤازرته كي يهزم العراق ويعيد فرصة التأهل للمونديال.