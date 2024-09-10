العالم اليوم - ميرسك وهاباج لويد.. تعزيز للتعاون وسط أحداث البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر ميرسك وهاباج لويد.. تعزيز للتعاون وسط أحداث البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - قالت شركتا ميرسك وهاباج لويد، الثلاثاء، إنهما قد تزيدان عدد سفن الحاويات في إطار تحالف أعلنتا عنه في وقت سابق من العام إذا استمرت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

واضطرت شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر واتخذت الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا بسبب الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية في البحر منذ أواخر العام الماضي.

وقالت ميرسك الدنمركية وهاباج لويد الألمانية في يناير إنهما اتفقتا على تعاون جديد، سيبدأ في فبراير 2025، لنقل 3.4 مليون حاوية سنويا بأسطول مكون من 290 سفينة في إطار شراكة تُعرف باسم تعاون جيميني.

لكنهما قالتا اليوم الثلاثاء إن التعاون قد ينمو إلى 340 سفينة لنقل 3.7 مليون حاوية معا إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر.

وأضافت الشركتان أن توحيد الجهود سيسمح لهما بتقديم خدمات أكثر تواترا ومرونة مما يجعل عملياتهما أكثر كفاءة وجدارة بالثقة.

وذكرت ميرسك أنهما ستعلنان في أكتوبر ما إذا كانتا تتوقعان تنفيذ خطتهما الأصلية، التي تعتمد على البحر الأحمر وقناة السويس، أم ستتبنيان خطة بديلة للإبحار حول إفريقيا بأسطول أكبر.

وقالت الشركتان في يناير كانون الثاني إنهما حددتا هدفا طموحا هو تحقيق نسبة التزام بالإطار الزمني تتجاوز 90 بالمئة بمجرد اكتمال الشبكة التي توفر فيها ميرسك 60 بالمئة من السفن بينما توفر هاباج لويد 40 بالمئة.