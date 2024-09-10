نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن "القضاء" على قائد كتيبة تل السلطان في حركة "حماس" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، "القضاء" على سلسلة القيادة في كتيبة تل السلطان التابعة لحركة "حماس" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "في عملية مشتركة بين جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكن جنود من اللواء 401 من تحديد عدة خلايا إرهابية تعمل بطائرات مسيرة في منطقة رفح".

وأضاف البيان: "وجهت القوات طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي قامت بالقضاء على الإرهابيين. وفي هذه الضربة، تم القضاء على قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحماس، محمود حمدان، وثلاثة قادة سرايا إضافيين من الكتيبة، فضلا عن عشرات الإرهابيين الإضافيين من الكتيبة".

وزعم الجيش أن "محمود حمدان، قائد كتيبة تل السلطان، لعب دورا مهما في التخطيط لغزو إسرائيل في 7 أكتوبر، ودفع خطط لواء رفح قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، بادر وقاد وخطط لعشرات العمليات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مركز قيادة لحركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ضربة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

وزعم الجيش أنه "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة، والمراقبة الجوية، ووسائل إضافية".

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين في عداد المفقودين.

وأكد الدفاع المدني أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان، بواسطة صواريخ ارتجاجية ثقيلة