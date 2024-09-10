نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني ونظيره الأمريكي يزوران أوكرانيا معا هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن قيامة برحلة مشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن في لندن: "اليوم أستطيع أن أؤكد أنني وأنتوني (بلينكن) سنتوجه إلى كييف هذا الأسبوع، وهي أول زيارة من هذا النوع منذ أكثر من 10 سنوات".

وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا من أشد الداعمين لنظام كييف، حيث وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بمواصلة حكومته دعم أوكرانيا عسكريا وماليا أسوة بالحلفاء في "الناتو" كما فعل أسلافه.

كما كان قد أعلن البنتاغون مطلع الشهر الجاري تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وهي الدفعة الخامسة والستون من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها