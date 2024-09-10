روسيا تسيطر على 4 بلدات أوكرانيّة

روسيا تسيطر على 4 بلدات أوكرانيّةأعلنت روسيا سيطرتها على مدينة كراسنوغوريفكا في شرق أوكرانيا، إضافة إلى ثلاث قرى في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها "حررت" المدينة التي كان يقطن بها قبل النزاع حوالي 16 ألف نسمة وتقع في منطقة ظل فيها خط المواجهة بدون تغيير - نسبيًّا - لأسابيع.

وتقع كراسنوغوريفكا على بعد 20 كيلومترا غرب دونيتسك وكانت تشكل معقلًا رئيسًا لكييف، وأصبحت في وضع صعب بعد سقوط مارينكا المجاورة في ديسمبر 2023 وأفدييفكا في فبراير 2024.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.