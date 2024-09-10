العالم اليوم - "برنت" دون مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، الثلاثاء، لأول مرة منذ ديسمبر 2021، وذلك بعد أن عدلت أوبك+ توقعاتها للطلب بالخفض لهذا العام وللعام المقبل.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار أو 3.24 بالمئة إلى 69.51 دولارا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار أو 3.64 بالمئة إلى 66.21 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري اليوم إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.03 مليون برميل يوميا في 2024 انخفاضا من نمو قدره 2.11 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

ولم تغير أوبك حتى الشهر الماضي توقعاتها التي أصدرتها لأول مرة في يوليو 2023.

وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون. وهبطت الأسعار بفعل مؤشرات ضعف الطلب العالمي وتوقعات وجود فائض في المعروض النفطي.

وأظهرت بيانات صينية أمس الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في البلاد تسارع في أغسطس إلى أسرع وتيرة في نصف عام لكن الطلب المحلي ظل هشا، كما تفاقم انكماش أسعار المنتجين.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن صادرات الصين نمت بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام في أغسطس ، لكن الواردات جاءت مخيبة للآمال في ظل ضعف الطلب المحلي.

في غضون ذلك، قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن العاصفة المدارية فرانسين تتحرك بسرعة فوق خليج المكسيك وفي مسارها للتحول إلى إعصار اليوم الثلاثاء.

وأخلت شركات إكسون موبيل وشل وشيفرون المنصات البحرية وأوقفت بعض عمليات النفط والغاز في منشآت في خليج المكسيك.

وعلقت إكسون موبيل الإنتاج في منصتها البحرية في هوفر التي تبعد نحو 241 كيلومترا إلى الشرق من كوربوس كريستي في ولاية تكساس.