العالم اليوم - محمد بن زايد يهنئ عبد المجيد تبون على إعادة انتخابه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وأعرب رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه نحو التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب تبون عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، متمنيا لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار.

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