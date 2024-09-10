العالم اليوم - ساعات قليلة تفصل عن "المناظرة الفاصلة" بين ترامب وهاريس

انتم الان تتابعون خبر ساعات قليلة تفصل عن "المناظرة الفاصلة" بين ترامب وهاريس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - لأول مرة يلتقي الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس، في المناظرة الوحيدة بينهما في الحملة الرئاسية الأميركية في لحظة حاسمة من منافسة محتدمة.

وتبدأ المناظرة التلفزيونية في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء (بتوقيت غرينتش)، قبل 8 أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.

وقبل ساعات من المناظرة قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيقارن بين السياسات اليسارية التي قدمتها هاريس في محاولتها الرئاسية التي لم تكلل بالنجاح عام 2020 والمواقف الأكثر وسطية التي تتبناها الآن.

وقال ترامب في مداخلة هاتفية مع شبكة "إن.بي.سي نيوز": "لا يعرف المرء ماذا يتوقع. غيرت كل سياساتها على مر السنين".

من جهتها، قالت هاريس إنها ستلفت الانتباه إلى عادة ترامب في الكذب.

وكتبت في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، "دونالد ترامب لديه مشكلة حقيقية مع الحقيقة".

وأصدرت حملته إعلانا يظهر فيه الرئيس السابق باراك أوباما وهو يسخر من مزاعم ترامب الزائفة عن أحجام الحشود في فعالياته.

وقال مستشارو الحملة إن هاريس ستتحدث أيضا عن خططها لخفض النفقات اليومية للأمريكيين.

وتعتبر هذه المناظرة شديدة الأهمية لهاريس تحديدا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون أنهم لا يعرفون مايكفي عنها بعد.

وتمنح المناظرة هاريس، المدعية العامة السابقة، فرصة لإقامة حجتها على ترامب، مستعينة في ذلك بإدانته في قضايا جنائية ودعمه الصريح لمؤيديه الذين أدينوا في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي وأكاذيب متكررة منه.

وستقام المناظرة مباشرة على شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية من مركز الدستور الوطني في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا