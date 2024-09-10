نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفغانستان تعلن موعد إغلاق سفارتها لدى النرويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الأفغانية في أوسلو اليوم الثلاثاء أنها ستغلق أبوابها يوم الخميس لعدم اعتراف حركة طالبان بالمقار الدبلوماسية التي أُنشئت من قبل الحكومة الأفغانية السابقة.

وقالت السفارة الأفغانية في النرويج في بيان عبر منصة "إكس" إنها ستواصل جهودها في دعم حقوق الإنسان والتعددية والسلام رغم التحديات والموارد المحدودة، كما سيتم تسليم مبنى السفارة إلى وزارة الخارجية النرويجية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب بيان أصدرته حركة طالبان نهاية شهر يوليو الماضي، قالت فيه إنها لن تعترف بالبعثات الأفغانية في الخارج المعينة من قبل "الحكومة السابقة المدعومة من الغرب".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن النرويج لن تعمل على تطبيع العلاقات مع أفغانستان وتحديدا حركة "طالبان" حتى تمتثل لالتزاماتها الدولية وتحسن وضع حقوق الإنسان، وتحديدا فيما يخص النساء والفتيات”.

وقالت السلطات النرويجية إن مبنى السفارة سيظل ملكا للدولة الأفغانية بغض النظر عمن يحكم البلاد، وستتعامل النرويج مع الوضع بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضافت الخارجية أن السفارة النرويجية في أفغانستان، أنشئت في ديسمبر من عام 2001، لكنها نقلت منذ ذلك الحين إلى إسلام أباد في باكستان المجاورة ”بسبب الوضع الأمني”.

وفي ذات السياق أعلنت السفارة الأفغانية لدى لندن في وقت سابق أنها ستغلق أبوابها بحلول الـ27 سبتمبر، بعد أن قررت حكومة طالبان إنهاء عقود الموظفين هناك