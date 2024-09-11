نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فضيحة كبرى لـ"نتنياهو".. قنبلة تهز إسرائيل من مشاهد وتسجيلات صوتية كارثية تعرض لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات من عرض فيلم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مهرجان تورنتو السينمائي يظهر فيديوهات ووثائق وتسجيلات صوتية أثناء التحقيق معه، تسربت العديد من لقطات الفيلم، والتي يظهر فيه "نتنياهو" غاضبًا أمام المحققين الجالسين في مكتبه، بينما يصرخ في وجوههم "إنهم كاذبون".

وكانت المحكمة الجزئية في إسرائيل، رفضت طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع عرض الفيلم الذي يكشف عن فيديوهات وتسجيلات صوتية أثناء التحقيق معه من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسب "يديعوت أحرونوت" العبرية.

نتنياهو مع المحققين

وفي أحد المقاطع المسربة، يظهر بنيامين نتنياهو وهو يتحدث مع المحققين في مكتبه، وهو غاضب بعد أن تم طرح سؤال عليه "لم يتم ذكر السؤال في المقطع"، لكن كان رده: "هؤلاء الكذابون، الكاذبون، يقولون أشياء لم تحدث، لا يوجد تنسيق، أنا لا أعرف ما هو".

وفي أحد المقاطع المسربة، تظهر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، وهو توبخ بعض المحققين أثناء التحقيق معها، وتخبرهم بأنهم سيندمون.

نتنياهو للمحققين: لا أتذكر

وتكشف التحقيقات التي سيعرضها الفيلم، عن أن أحد المليارديرات المقرّبين من "نتنياهو" اشترى قطعة مجوهرات بتكلفة نحو 42 ألف دولار لسارة نتنياهو، لكن رئيس الوزراء ادعى أنه لا علم له بذلك، كما أظهرت أيضًا أنه عندما يتم توجيه اتهام له خلال التحقيق معه يقول "لا أتذكر".

ويدعي الفيلم أيضًا أن يائير نتنياهو، نجل "نتنياهو"، يتدخل في شؤون إسرائيل، وأنه أصبح شخصًا خطيرًا، ويوصف بأنه رجل مدمن على وسائل الإعلام وذو أيديولوجية يمينية متطرفة ويرى والده رجلًا ضعيفًا.

تفاصيل الفيلم الوثائقي

ويُعد الفيلم الوثائقي، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، والذي يوصف بأنه قنبلة سياسية قد تهز الاحتلال الإسرائيلي.

تبلغ مدة الفيلم ساعتين

ويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أمس، عن لقطات لم تُعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع بنيامين نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي يُحظر نشر تسجيلات الاستجوابات دون موافقة المحكمة، وبما أن الفيلم جرى إنتاجه وعرضه في الخارج، فمن المشكوك فيه ما إذا كان القانون ساري المفعول، ولكن في إسرائيل سينشأ سؤال قانوني حول ما إذا كان مسموحًا ببثه، حسب "يديعوت أحرونوت".