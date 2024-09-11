نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول مسمار في نعش ترامب.. استطلاع أمريكي يفجر مفاجأة عن هاريس بشأن المناظرة الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد استطلاع هيئة الإذاعة الأمريكية "ABC"،، أن نحو 43% من الأمريكيين يتوقعون فوز كامالا هاريس في المناظرة الرئاسية مقابل 37% لدونالد ترامب.

وأوضح استطلاع لـ ABC، أن نحو 18% من الأمريكيين يقولون إن ترامب وهاريس سيتعادلان في المناظرة الرئاسية.

وتتجه أنظار العالم إلى المناظرة الرئاسية المنتظرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، والتي تستضيفها منصة "ABC NEWS" الأمريكية الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال البث المباشر لشبكة "ABC NEWS" الأمريكية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.