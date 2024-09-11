نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فريق "هاريس" يحذرها من استفزازات "ترامب" في المناظرة الرئاسية.. ماذا قالوا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة تلفزيون "سي إن إن"، بأن فريق المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، نصحها بتوجيه حديثها للجمهور وتجاهل استفزازات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتتجه أنظار العالم إلى المناظرة الرئاسية المنتظرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، والتي تستضيفها منصة "ABC NEWS" الأمريكية الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال البث المباشر لشبكة "ABC NEWS" الأمريكية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.