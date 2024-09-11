نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الطريق إلى البيت الأبيض.. مناظرة رئاسية لـ كامالا هاريس ضد دونالد ترامب (تغطية مباشرة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار العالم إلى المناظرة الرئاسية المنتظرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، والتي انطلقت عبر منصة "ABC NEWS" الأمريكية الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

المناظرة الرئاسية 2024.. هاريس ضد ترامب

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية التفاصيل الكاملة لحظة بلحظة بشأن المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، والتي تعد هي المرحلة الحاسمة بينهما قبل خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وجاءت تصريحات كلًا منهما كما يلي: