عاجل - خلال المناظرة الأمريكية بفيلادلفيا.. ترامب: تمكنتُ من إجبار الصين على دفع مليارات الدولارات

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أحمد جودة - القاهرة - في مناظرة الرئاسة الأمريكية لعام 2024، صرح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تمكن من إجبار الصين على دفع مليارات الدولارات. جاءت هذه التصريحات في سياق حديثه عن إنجازاته الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي تدعم خططه في هذا المجال. ترامب أكد أنه وضع الأساس لتوجه اقتصادي يعزز مكانة الولايات المتحدة عالميًا.

من جهتها، انتقدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس سياسات ترامب، مؤكدة أن إدارته خلفت فوضى اقتصادية كبيرة، مع أسوأ معدل بطالة وهجوم على الديمقراطية الأمريكية. وأوضحت هاريس أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن نجحت في إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أنها ستعتمد على خطة "اقتصاد الفرص" لتحسين أوضاع الشعب الأمريكي.

تُقام هذه المناظرة قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر، حيث تُبث مباشرة على شبكة ABC News من مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا. ستستمر لمدة 90 دقيقة، وسط قواعد صارمة تمنع المقاطعات بين المتناظرين، لضمان سير النقاشات بسلاسة ودون فوضى.