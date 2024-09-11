نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية ضدّ منافسته الديمقراطية كامالا هاريس صباح اليوم الأربعاء أن نائبة الرئيس لا تملك برنامجا اقتصاديا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في المناظرة التي تبثّ على شبكة "إيه بي سي" إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل... أربع جمل تقول فقط: "حسنا، سنحاول خفض الضرائب". ليس لديها خطة".