عاجل - ترامب ينتقد سياسات هاريس المتقلبة: "كنت سأرسل لها قبعة MAGA"

أحمد جودة - القاهرة - اجعل أمريكا عظيمة مجددًا

خلال مناظرته مع كامالا هاريس، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياساتها المتقلبة، مشيرًا بسخرية إلى أنه كان ينوي إرسال قبعة "MAGA" لها. واعتبر ترامب أن مواقفه الثابتة تجاه القضايا الكبرى مثل الاقتصاد والهجرة هي ما تميزه، بينما وصف سياسات هاريس بأنها متذبذبة وتفتقر إلى الثبات، مما يعكس تباينًا حادًا بين رؤية كلا المرشحين للمرحلة المقبلة من قيادة البلاد.

كان أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نسخة جديدة محدثة من قبعته الشهيرة "MAGA"، مشيرًا إلى أنه دخل عالم تصميم الأزياء لتقديم مظهر مختلف. وأوضح أن القبعة الجديدة تأتي بتصميم يحمل الأحرف البيضاء المميزة "MAGA" مع حواف ذهبية، مما يجعلها تجسيدًا جديدًا للرمز الكلاسيكي للحزب الجمهوري.

أرسل ترامب بريدًا إلكترونيًا لأنصاره خلال عطلة نهاية الأسبوع لجمع التبرعات والكشف هذه القبعة المحدثة، التي تأتي كتحول من الشعار الكامل "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" إلى الأحرف المختصرة "MAGA"، التي أصبحت معروفة بشكل مستقل كرمز يعبر عن نفس الرسالة.

تجري هذه المناظرة قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات في نوفمبر، حيث تبث مباشرة من مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا عبر شبكة ABC News، وسط قواعد صارمة لمنع المقاطعات، مما يضمن نقاشًا منظّمًا يمتد لمدة 90 دقيقة.