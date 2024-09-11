نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هاريس تضرب من جديد وتصفع ترامب: "يريد التملص من مسؤوليته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال المناظرة الرئاسية، على اتهام المرشح الجمهوري دونالد ترامب لنانسي بيلوسي، بالفشل، في احتواء الفوضى أثناء اقتحام الكابيتول، مؤكدة أن ترامب يريد التملص من مسؤوليته عن أحداث الكابيتول.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.