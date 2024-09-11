العالم اليوم - ترامب: تربطني علاقة جيدة مع بوتين.. وإدارته لا تحترم بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:30 صباحاً - احتلت قضية الحرب الروسية- الأوكرانية جزء هاما في المناظرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وقال المرشح الجمهوري ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لديه أسلحة نووية وقد يُقدم يوما على استخدامها".

وأضاف: "تربطني علاقات جيدة مع بوتين، وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية".

وردا على سؤال حول الحرب الأوكرانية، قال ترامب: "أريد أن تتوقف هذه الحرب. سأقوم بتسوية الأمر حتى قبل أن أصبح رئيسا. سأجمعهما (زيلينسكي وبوتين) معا. لم تكن تلك الحرب لتحدث أبدا لو كنت رئيسا".

وهاجمت المرشحة الديمقراطية هاريس ترامب قائلة: "لو كان ترامب في الحكم حاليا لكان بوتين اليوم في كييف".

واعتبرت أن ترامب "يفترض أن بإمكانه إنهاء حرب أوكرانيا وهذا مشكوك به".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد قالت الثلاثاء، إن الرئيس الروسي لن يشاهد المناظرة بين ترامب وهاريس.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المناظرة من شأن الناخبين الأميركيين.

وأصدر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بيانا قال فيه "إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقف عن التعليق على الانتخابات الأميركية بعدما قال إنه "يريد فوز هاريس في الانتخابات".

وكان بوتين قد قال، خلال منتدى اقتصادي عقد مؤخرا في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا"، مضيفا: "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد".

وإذ أشار بوتين إلى أن ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا، قال "ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة".