نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هاريس تصفع ترامب من جديد بشأن برامج الرعاية الصحية.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال المناظرة الرئاسية، فجر اليوم، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن برامج الرعاية الصحية، قائلة إن ترامب حاول خلال فترة حكمه التخلص مرارا من خطط الرعاية الصحية قليلة التكلفة.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.