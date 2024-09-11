نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هاريس: حاولنا السيطرة على أسعار سوق الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن برامج الرعاية الصحية عالية التكلفة، مؤكدة محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السيطرة على أسعار سوق الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.