نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يهاجم هاريس: لم تفعل أي شيء منذ 3 سنوات ونصف وتقدم وعودا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية، كامالا هاريس، قائلًا إنها تقدم وعودا حالية وهي لم تفعل أي شيء منذ 3 سنوات ونصف.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.