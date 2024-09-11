نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حملة هاريس: نجحنا في التصدي لاستفزازات ترامب ويجب عقد مناظرة أخرى أكتوبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن استراتيجيتها نجحت في التصدي لاستفزازات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأنه يجب عقد مناظرة أخرى في أكتوبر المقبل.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.