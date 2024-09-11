نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريس: ترامب "أضحوكة" لقادة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس خلال مناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب مساء الثلاثاء الرئيس السابق بأنّه "أضحوكة" في العالم، و"عار".

وبحسب "فرانس برس"، قالت هاريس إن ترامب "يمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم"، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وأضافت هاريس مخاطبة ترامب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".

وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية، يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".