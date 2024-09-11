نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هناك مهاجرون يأكلون القطط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، "قصة مفبركة" عن مهاجرين يأكلون القطط، حسب "فرانس برس".

وخلال مناظرته التلفزيونية مع نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس في فيلادلفيا، مساء الثلاثاء، شنّ ترامب هجوما شرسا على المهاجرين، مكرّرًا "اتهامات كاذبة" بأنّ وافدين جددًا من هايتي إلى ولاية أوهايو الأميركية "يأكلون قطط" السكان.

وقال ترامب إنّه "في سبرينغفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكررا بذلك قصة مفبركة رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.