عاجل - "صفعات وتهديد ورسائل ودعم ولم شمل".. أبرز تصريحات هاريس في المناظرة الرئاسية ضد ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، التي أقيمت فجر اليوم، وحظت باهتمام أمريكي وعالمي كبير، خاصة أنها تحدد مصير كلًا منهما قبل خوض الماراثون الانتخابي.
أبرز تصريحات كامالا هاريس في المناظرة الرئاسية ضد ترامب
وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وجاءت كما يلي:
- | انطلاق المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس
- أريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأمريكي
- ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة
- خطة ترامب للاقتصاد ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ
- إدارة ترامب أدت إلى عجز تجاري
- يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية
- لاحقنا المهاجرين غير القانونيين ووجهنا بمراقبة الحدود
- ترامب سيُنهي دستور الولايات المتحدة
- ترامب يريد التملص من مسؤوليته عن أحداث الكابيتول
- ترامب رُفض من قبل 80 مليون شخصا في انتخابات 2020
- أنت تُشعر الشعب الأمريكي بالاضطراب لأنك ترفض الخسارة
- حماس منظمة إرهابية وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها
- يجب التوصل فورا إلى مسار لحل الدولتين والتوصل لصفقة وقف لإطلاق النار
- ترامب يشكل تهديدا للأمن الوطني والقومي
- أريد أن أنقذ الأرواح في حرب روسيا وأوكرانيا
- تربطني علاقات جيدة مع بوتين وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية
- لو كان ترامب في الحكم حاليا لكان بوتين اليوم في كييف
- حرب أفغانستان كلّفت الولايات المتحدة الكثير وأؤيد قرار بايدن في الانسحاب
- ترامب يريد أن يكون رئيسا وهو يستخدم العنصرية لتقسيم الشعب
- نريد جيلا جديد لزعامة الولايات المتحدة يؤمن بالوحدة وليس بالانقسام
- أنا أمثل الجيل الحالي وشباب المستقبل
- ترامب حاول خلال فترة حكمه التخلص مرارا من خطط الرعاية الصحية قليلة التكلفة
- لقد حاولنا السيطرة على أسعار سوق الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة
- ترامب قال مرارا إن التغير المناخي أمر غير حقيقي
- التغير المناخي بات يعد تهديدا حقيقيا
- الديمقراطيون منحوا الصين الحق الكامل بصناعة المركبات
- أنا أركز على المستقبل وترامب يناقش الماضي
- أريد بناء اقتصاد جيد وخفض تكلفة المعيشة وحماية كبار السن
مناظرة ترامب ضد هاريس
وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.
ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:
مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض
ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.