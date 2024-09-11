العالم اليوم - أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس، لوكالة رويترز: "الذهب يتحرك في نطاق محدود في سوق مدعومة جيدا قبيل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة"، مضيفا أن البيانات من المرجح أن تظهر تراجع التضخم لتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وبيانات طلبات إعانة البطالة غدا الخميس.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اثنين بالمئة، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس المجلس جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دورا محوريا في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية في عام 2024.

وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة "أرى دعما جيدا لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولارا. وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار مدفوعا بتيسير السياسة النقدية الأميركية والتوترات الجيوسياسية المستمرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تقترب من تنفيذ مهمتها في غزة وإن تركيزها سينصب على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث تتبادل إطلاق نار يوميا مع جماعة حزب الله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.40 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.10 دولار وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 973.78 دولار.