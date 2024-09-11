العالم اليوم - بوينغ سلّمت الصين الشهر الماضي تسع طائرات ماكس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - سلّمت "بوينغ" تسع طائرات 737 ماكس إلى شركات طيران صينية في أغسطس، وهو العدد الأكبر شهريا الذي تتسلّمه الصين من هذا الطراز منذ ديسمبر 2018 ومنعه من التحليق على خلفية حادثتي تحطّم، وفقا لأرقام نشرت الثلاثاء.

وتعدّ الصين آخر الدول الكبرى التي تسمح بعودة طراز ماكس للخدمة إثر توقف دام أكثر من عام ونصف العام على خلفية حادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصا.

واستأنفت بوينغ عمليات التسليم إلى الصين في يناير 2024.

وأجرت بوينغ 32 عملية تسليم لطائرات ماكس في أغسطس، ليصل إجمالي عمليات تسليم هذا الطراز إلى 40 طائرة لهذا الشهر، مقارنة بـ35 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتلقت شركة "راين إير" الأيرلندية المنخفضة التكلفة ست طائرات من طراز ماكس، وهو العدد الأكبر الذي تتسلّمه شركة واحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوريلي في أواخر أغسطس إن شركته ستخسر هذا العام ملايين من المسافرين بسبب تأخر مجموعة بوينغ في تسليم الطائرات.

ومن بين الشركات التي ستستلم طائرات من طراز ماكس شركة ساوث ويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وشيامن إيرلاينز.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، سلّمت بوينغ 258 طائرة، بما في ذلك 198 طائرة من طراز ماكس.

وفي نفس الفترة من عام 2023، سلّمت بوينغ 344 طائرة، منها 265 من طراز ماكس.

وتباطأ إنتاج الطائرات عام 2024 بعدما انفصل باب طوارئ عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس 9 خلال رحلة لشركة آلاسكا إيرلاينز في يناير، ما استدعى هبوطها اضطراريا.