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العالم اليوم - قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي في الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن 5 على الأقل سقطوا قتلى في قصف إسرائيلي على مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من انتشال جثث الأشخاص الخمسة من موقع القصف ونقلها إلى المستشفى.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان له "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية مسلحة في منطقة طوباس".

وتستند إسرائيل في تحركها العسكري إلى أنها تريد القضاء على أي مظاهر مسلحة في الضفة الغربية، وتتهم إيران بتزويد الفصائل المسلحة هناك بالسلاح.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي في الضفة الغربية .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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