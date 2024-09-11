العالم اليوم - في أول زيارة خارجية.. رئيس إيران يصل العراق

انتم الان تتابعون خبر في أول زيارة خارجية.. رئيس إيران يصل العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.

ويوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران، وتعمل طهران على زيادة نفوذها في العراق منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعدوها صدام حسين في عام 2003.

وقال بزشكيان، وهو معتدل نسبيا، قبل زيارته وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "نخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات. سنلتقي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد".

وبغداد أيضا حليف وثيق لواشنطن.