العالم اليوم - "المطاحن العربية" تعلن عن السعر النهائي للطرح العام الأولي

انتم الان تتابعون خبر "المطاحن العربية" تعلن عن السعر النهائي للطرح العام الأولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية السعودية، الأربعاء، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه دوت الخليج، إن سعر الطرح يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 3.387 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 903 مليون دولار)، وإن إجمالي متحصلات الطرح تبلغ 1.016 مليار ريال سعودي ( 271 مليون دولار) للمساهمين البائعين.

وبحسب البيان فقد بلغت تغطية الاكتتاب حوالي 132 مرة، مما يعكس إقبال عالي من شريحة المؤسسات.

وستبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، اعتبارا من يوم الأربعاء 18 سبتمبر حتى نهاية يوم الخميس 19 سبتمبر. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم الخميس 26 سبتمبر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة، وفقا للبيان.

وكانت الشركة أعلن عن عزمها طرح 15.394.502 سهماً عادياً تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (عجلان واخوانه)، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.

وبهذه المناسبة، قال روهيت تشوغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العربية: "يؤكد الطلب الاستثنائي من شريحة المؤسسات ثقة المستثمرين بمستقبل شركة المطاحن العربية، ورؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على تحويل الفرص المتاحة في سوق الدقيق والأعلاف في المملكة إلى نمو مستدام ومربح".