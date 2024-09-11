العالم اليوم - "G42" الإماراتية تطلق نموذج "ناندا" العملاق للغة الهندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أعلنت "G42" القابضة الإماراتية، الثلاثاء، عن عزمها إطلاق ناندا (NANDA)، وهو أحدث نموذج لغة كبير للغة الهندية، والذي من شأنه أن يشكل علامة فارقة في مجال الذكاء الاصطناعي في الهند، إذ سيوفر الفرصة لأكثر من نصف مليار متحدث باللغة الهندية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جاء إطلاق نموذج "ناندا"، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والذي أنهى زيارته للهند أمس، والتي شهدت توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الإستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وبحسب بيان "G42"، فإن نموذج "ناندا" يتكون من 13 مليار بارامتر، وقد دُرِّب على قاعدة بيانات تضم ما يقرب 2.13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية.

وقالت الشركة إن إطلاق نموذج "ناندا"، الذي يستوحي اسمه من إحدى أعلى قمم الجبال في الهند، يأتي نتيجة التعاون بين "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "G42"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وسيريبراس سيستمز.

وتم تدريب النموذج من خلال كوندور جالاكسي، أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لأغراض التدريب والاستدلال، والذي بُني بالتعاون بين "G42" وسيريبراس سيستمز.

وكانت "G42" قد أطلقت في أغسطس 2023 "جيس" أول نموذج لغة كبير مفتوح المصدر للغة العربية. وقد صُمم "جيس" ليوفر حلول معالجة اللغة الطبيعية القائمة على العربية، وفتح المجال للوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الأم لأكثر من 400 مليون من المتحدثين باللغة العربية على مستوى العالم.

وباستخدام نماذج تتكون من 590 مليونا إلى 70 مليار بارامتر، وضع "جيس" معياراً جديداً للذكاء الاصطناعي اللغوي، وتسعى "G42" الآن إلى تكراره في مناطق أخرى لا تزال لغاتها غير ممثلة بشكل كافٍ.

وبناءً على هذا النجاح، يأتي إطلاق "ناندا" لاستكمال مهمة "G42" لدعم وتمكين المجتمعات العلمية والأكاديمية والمطورين في الهند من خلال تسريع نمو نظام بيئي حيوي للذكاء الاصطناعي باللغة الهندية، مما يضمن الوصول الواسع إلى الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة.