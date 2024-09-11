العالم اليوم - بعد حديث القطط والكلاب وقتل الأجنة.. ترامب في مرمى الاتهامات

انتم الان تتابعون خبر بعد حديث القطط والكلاب وقتل الأجنة.. ترامب في مرمى الاتهامات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - خلال المناظرة الرئاسية للانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت، الأربعاء، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، اتهم الرئيس السابق بترويج معلومات مضللة.

وادعى ترامب وجود مهاجرين من هايتي في سبرينغفيلدة بولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان أو يصطادون حيوانات برية من المنتزهات ويأكلونها.

وقال ترامب خلال المناظرة: "إنهم يأكلون الكلاب! الأشخاص الذين جاءوا إلى البلاد. إنهم يأكلون القطط! إنهم يأكلون حيوانات أليفة يربيها الناس الذين يعيشون هناك".

وضحكت هاريس وهزت رأسها، وقال أحد المنسقين إنه لم ترد تقارير موثوقة عن تعرض حيوانات أليفة للأذى، ورد ترامب بأنه شاهد مقابلات تلفزيونية مع أشخاص قالوا إن كلابهم تم أخذها وأكلها، وذلك بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وندد البيت الأبيض في وقت سابق من الثلاثاء بــ"المعلومات المضللة" التي نشرها أيضا السناتور جيه.دي فانس مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مع ترامب.

وقال البيت الأبيض إن مثل هذه التصريحات تسعى إلى إحداث انقسام بين الأميركيين من خلال الأكاذيب وتستند إلى العنصرية.

وكرر ترامب ادعاءاته حول تدفق ملايين المهاجرين إلى الولايات المتحدة من سجون ومؤسسات أمراض عقلية أجنبية، وقال "إنهم يسيطرون على المدن ويستولون على المباني ويدخلون بعنف".

ولم تتعرض مدن أميركية لأي عمليات سيطرة عنيفة من المهاجرين، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز أن خدمة تقصي الحقائق التابعة لها خلصت إلى أن ترامب بالغ في تضخيم بعض تصريحات هاريس أو نفى صحتها، في حين لم تكشف الخدمة عن أكاذيب كبيرة لهاريس.

وأضافت الوكالة أن ترامب "كرر أكذوبة يشير إليها غالبا في تجمعاته الانتخابية بأن الديمقراطيين متطرفون للغاية فيما يتعلق بحقوق الإجهاض لدرجة أنهم يؤيدون قتل أطفال حديثي الولادة".

وقال ترامب عن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز الذي رشحته هاريس لمنصب نائب الرئيس "يقول مرشحها لمنصب نائب الرئيس إن الإجهاض في الشهر التاسع أمر لا بأس به بالمرة".

وكانت هاريس قد قالت إنها تؤيد إعادة العمل بحكم تاريخي للمحكمة العليا صدر عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض حتى الفترة من الأسبوع 24 إلى 28 من الحمل، ولم تؤيد هاريس ولا والز التخلص من حديثي الولادة.

وفي وقت لاحق من المناظرة وخلال مناقشة حول الشرق الأوسط، قال ترامب إن هاريس "تكره" إسرائيل.

وأضاف "إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن"، دون أن يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وتابع: "سيتم تفجير المكان بأكمله.. ستختفي إسرائيل".

وقالت هاريس إن ادعاء أنها تكره إسرائيل "ليس صحيحا على الإطلاق"، وأضافت أنها دعمتها طوال مسيرتها المهنية.