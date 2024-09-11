العالم اليوم - التضخم السنوي بالأردن يرتفع 1.87% في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي بالأردن يرتفع 1.87% في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأربعاء، أن معدل التضخم في أغسطس الماضي ارتفع 1.87 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.15 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضراوات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وتوقع البنك المركزي الأردني هذا الأسبوع، استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1 بالمئة، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2 بالمئة في 2022.

والأسبوع الماضي رفعت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.