بابا الفاتيكان يصل سنغافورة ضمن جولته الحالية بجنوب شرق آسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - وصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، إلى سنغافورة، وهي المحطة الرابعة والأخيرة في جولته الحالية بجنوب شرق آسيا، قادما من "ديلي" عاصمة تيمور الشرقية.

وذكرت قناة تشانيل نيوز آشيا، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس، رئيس سنغافورة "ثارمان شانموجاراتنام" ورئيس الوزراء ووزير المالية "لورانس وونج"، في زيارة تستغرق يومين.

كما يلقي بابا الفاتيكان، خلال الزيارة، خطابا أمام أعضاء الحكومة والمجتمع المدني في المركز الثقافي بجامعة سنغافورة الوطنية.

يشار إلى أن آخر مرة استضافت فيها سنغافورة زيارة بابوية كانت في عام 1986، عندما توقف البابا يوحنا بولس الثاني آنذاك لمدة خمس ساعات في جولة إقليمية شملت بنجلاديش ونيوزيلندا واستراليا.