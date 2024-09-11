العالم اليوم - مسيّرة إسرائيلية تقتل شقيقين على متن دراجة نارية جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر مسيّرة إسرائيلية تقتل شقيقين على متن دراجة نارية جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - لقي شقيقان حتفهما، الأربعاء، بعد أن استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية في منطقة البياضة بقضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت مراسلة "دوت الخليج" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية كان على متنها الشقيقان إسحاق وحسين عليان، اللذان يبلغان من العمر 12 و17 عاما.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي ذكرت فيه "القناة 12" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لمنع اندلاع حرب في الشمال مع لبنان.

وأوضح المصدر أن عددا من المسؤولين الأميركيين سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كشف، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وأن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع حزب الله.



وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر بعد هجوم حماس المباغت، ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء اغتيال قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وأكدت الجماعة مقتله من دون أن تكشف عن دوره، وقالت إنها ردت بإطلاق صواريخ على أهداف للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

