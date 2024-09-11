العالم اليوم - نتنياهو: سنعمل على إنشاء عائق أقوى على حدودنا مع الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بإنشاء "عائق أقوى" على الحدود مع الأردن.

وقال نتنياهو من منطقة حدودية مع المملكة: "أنا هنا مع نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى وقائد لواء الأغوار، ونحن سنعمل على إنشاء عائق أكثر قوة ضد محاولات التهريب".

وأضاف: "نقوم بذلك بالتعاون مع جيراننا، ومن المهم لنا أن تبقى هذه الحدود حدود سلام وأمن".

وذكر: "في هذا الصراع متعدد الجبهات نحن نعرف أنه علينا أنا نؤمن ونحرس حدودنا الشرقية مع الأردن، هذه حدود سلام، ونحن نتعاون مع الجانب الأردني لضمان بقاء هذه الحدود كذلك".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح: "في الفترة الأخيرة التحديات تزداد، وهناك محاولات لتهريب المقاتلين والأسلحة من الأردن إلى الضفة وأيضا للمدن الإسرائيلية، ونحن هنا نعمل بالتعاون مع كل الجهات لمنع ذلك".

وتأتي تصريحات نتنياهو بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته الموسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي يقول إنها تستهدف جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وقبل أيام شن أردني هجوما على معبر حدودي مع إسرائيل، فقتل 3 أشخاص قبل أن يسقط قتيلا بنيران قوات الأمن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم دهس بسيارة شرقي رام الله، أسفر عن إصابة إسرائيلي أعلنت وفاته لاحقا.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في غزة، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات مداهمة شبه يومية، واعتقال الآلاف، وتبادل إطلاق النار على نحو دوري بين قوات الأمن وملسحين فلسطينيين.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 680 فلسطينيا قتلوا في الضفة منذ الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وفي الفترة ذاتها، قتل نحو 40 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مع مسلحين، وفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.