نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: ليس بوسعي تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يستطيع تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص، يوم الأربعاء: "مرة أخرى، ليس بوسعي تأكيد استخدام تلك الصواريخ بعد. وبإمكاني تأكيد ذلك فقط.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن إيران سلمت صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، على حد زعمها.

ونفت الخارجية الإيرانية توريد صواريخ إيرانية لروسيا.

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هذه المعلومات ليست صحيحة