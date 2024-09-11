نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة هي الأكبر في هجوم واحد.



هذا وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق يوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية.

وقال المكتب في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قصف مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها أكثر من 5000 نازح، حيث راح ضحية هذه المجزرة الجديدة 14 شهيدا حتى الآن و18 إصابة بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية