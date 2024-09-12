العالم اليوم - رونالدو يكشف الوصفة السحرية لعودة مانشستر يونايتد لأمجاده

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "الوصفة السحرية" التي يتوجب على نادي مانشستر يونايتد أن يتبعها للعودة إلى أمجاده الكروية.

وقال رونالدو في مقابلة "بودكاست" مع زميله القديم في "الشياطين الحمر" ريو فرديناند: "يحتاج مانشستر يونايتد إلى وقت كي يعيد بناء نفسه. إنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير في مختلف الجوانب وليس بالنسبة للاعبين فقط".

وأضاف نجم نادي النصر السعودي: "عليهم إعادة البناء من القاع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يتمكنوا من المنافسة. سيكون الأمر مستحيلا. يمكنهم القيام بأشياء جيدة، لكن الفوز ببطولات مثل دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون صعبا في رأيي. أتمنى أن أكون مخطئا، لكن الأمر سيكون صعبا"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح رونالدو أن المدرب إريك تين هاغ لن يغير حظوظ مانشستر يونايتد إلا إذا استمع إلى رود فان نيستلروي، الذي وصفه بأنه "يعرف بشكل مباشر ما يلزم لتحقيق النجاح في أولد ترافورد".

وتابع قائلا: "إذا استمع تين هاغ إلى نيستلروي، فربما يمكنه مساعدة نفسه. النادي واللاعبون يجب أن يستمعوا إلى أولئك الذين سبق لهم أن كانوا مع الفريق. الأشخاص الذين يفهمون كرة القدم هم الذين كانوا في غرفة تبديل الملابس. إنهم يعرفون كيفية التعامل مع اللاعبين".

جدير بالذكر أن العلاقة بين رونالدو وتين هاغ لم تكن جيدة في الفترة الثانية من تواجد النجم البرتغالي في اليونايتد، بينما أحرز في الفترة الأولى من لعبه لـ"الشياطين الحمر" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.