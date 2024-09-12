جوتيريش يندد بمقتل موظفي الأونروا ويدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إنَّ الغارات الجوية الإسرائيلية على مدرسة تحولت إلى مأوى في غز، وأسفرت عن مقتل 6 موظفين من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وكتب "جوتيريش"، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، 6 من زملائنا في الأونروا من بين القتلى، ويجب أن تتوقف هذه الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي الآن".

جاء ذلك تزامنًا، مع إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين للاحتلال الإسرائيلي على منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأضافت: "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في واقعة واحدة".

وأوضحت "أونروا" أنَّ من بين القتلى مدير مركز إيواء الأونروا وأعضاء الفريق الآخرين الذين يقدمون المساعدة للنازحين.

وتابعت: "لا أحد آمن في غزة ويجب حماية المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، فهي ليست هدفًا".

ودعت جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، استشهاد 14 شخصًا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، فيما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف مسلحين كانوا هناك.