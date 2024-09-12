العالم اليوم - الدولار يرتفع بعد بيانات أوقفت رهانات خفض كبير للفائدة

انتم الان تتابعون خبر الدولار يرتفع بعد بيانات أوقفت رهانات خفض كبير للفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:29 صباحاً - جرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن عززت مؤشرات على بعض الثبات في التضخم بالولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجددا.

وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأمريكية بنحو 1.24 بالمئة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.

وفي وقت مبكر الأربعاء أكدت جونكو ناكاجاوا، وهي عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، تحيز البنك نحو تشديد السياسة النقدية بقولها إن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تترك مجالا لمزيد من الرفع.

وقال زميلها في المجلس ناوكي تامورا، الخميس، إن وتيرة تشديد السياسة النقدية المتوقعة في السوق قد تكون بطيئة أكثر من اللازم، وهي تصريحات ساعدت في تخفيف خسائر الين.

وارتفع الدولار 0.31 بالمئة إلى 142.805 ين بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 بالمئة. وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر في الجلسة السابقة، عقب تعليقات ناكاجاوا، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يماثل التقدم الذي أحرزه في يوليو. ولكن باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

ونتيجة لهذا، استبعد المتداولون بشكل أساسي احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، ليصبح الاحتمال 15 بالمئة مقابل 85 بالمئة لخفضها 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمركزي الأوروبي، تتوقع الأسواق بنسبة 100 بالمئة خفض الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم، إذ تدعم مجموعة من صناع السياسات خفضا آخر بعد تقليص الفائدة ربع نقطة مئوية في يونيو.

واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريبا من المستوى المتدني الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 أغسطس.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.

وانخفض الفرنك السويسري مع ارتفاع الدولار 0.11 بالمئة إلى 0.8531 فرنك، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 21 أغسطس عند 0.8544 فرنك أمس الأربعاء.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسين للمخاطر، مع اقتفاء الأسهم الآسيوية أثر مكاسب وول ستريت.

وصعد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6690 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6152 دولار.